Військовий оглядач та головний редактор "Апострофа" Денис Попович ексклюзивно для "Телеграфу" дав прогноз, яким буде результат війни в Україні

І зведення Генштабу ЗСУ, і військові оглядачі The Institute for the Study of War говорять про те, що найближчими днями на нас чекає масштабна битва на всій довжині фронту від Харкова до Маріуполя. Його вже зараз називають Битвою за Донбас. Метою російської армії у цій битві буде оточення українського угруповання у зоні ООС.

Метою української армії буде – зрив цих планів, а також завдання противнику максимально можливої шкоди, яка зробить безперспективним для Росії продовження цієї війни. Результати цієї битви сформують порядок денний та позицію сторін на мирних переговорах.

Цілком однозначно, результат війни вирішуватиметься на полях битви – і цим полем, після того, як російська армія програла Битву за Київ, стає схід України та Донбас.

