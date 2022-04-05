Російські окупанти намагаються наступати з південного сходу: де зараз найгарячіше

Окупанти намагаються встановити повний контроль над Маріуполем.

На 41-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну противник здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході нашої держави.

Мета – встановлення повного контролю за територією Донецької та Луганської областей. Противник намагається покращити становище підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України на ранок 5 квітня, повідомляє "Телеграф".

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Російські окупанти продовжують блокувати Харків, постійними артилерійськими обстрілами і далі знищують житлові квартали та інфраструктуру міста.

У напрямку на Слов’янськ ворог намагається відновлювати наступальні дії. У напрямку на Барвінкове має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль населений пункт Бражківка. Також, силами до батальйонної тактичної групи 1-го танкового полку наступав у напрямку на населений пункт Сулигівка, успіху не мав.

На Донецькому та Луганському напрямах певним складом сил окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій у районі населеного пункту Золота Нива. Російські загарбники завдавали масованих артилерійських та авіаційних ударів по місту Маріуполю.

У районах населених пунктів Борівське, Новолуганське, Солодке, Мар’їнка, Золота Нива, ворог продовжував артилерійські обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України та цивільної інфраструктури.

Поблизу населених пунктів Новотошківське, Нижнє, Попасна, Калинове, Степне, Рубіжне, Троїцьке, Новобахмутівка, Новоселівка друга противник проводив штурмові дії, успіху не мав.

Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Є великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізовано, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні на території України.

Зазначимо, що згідно з картами бойових дій на 5 квітня, російські окупанти після виведення військ з Київської, Чернігівської та Житомирської областей зосередили свої зусилля у напрямку Донбасу, однак не можуть досягти там якихось помітних успіхів.