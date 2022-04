Захисники України перевершують усі очікування: свіжі карти бойових дій на 5 квітня

Відведені від Києва загарбники навряд чи ще помітно покажуть себе на інших напрямках

Російські окупанти після виведення військ з Київської, Чернігівської та Житомирської областей зосередили свої зусилля у напрямку Донбасу, проте не можуть досягти там помітних успіхів.

Про це можна судити з нових карт бойових дій, які "Телеграф" зібрав на ранок 5 квітня.

На думку експертів The Institute for the Study of War, зусилля українських захисників з утримання Маріуполя перевершили всі очікування, при цьому у окупантів посилюються проблеми із постачанням, на тлі чого вони не можуть просунутися на Донбасі.

Проте після їхнього відступу з Ізюма на харківському напрямку можуть розпочатися битви за Слов’янськ.

Від росіян, що відступили з київського напрямку, експерти не чекають ефективності на інших напрямках.

Київщина очистилася від окупантів

На карті добре видно, як російські військові відступають із Сумської та Чернігівської області:

Ситуація у Рубіжному та Попасній Луганської області напружена:

Українці продовжують усіма силами захищати Маріуполь від загарбників:

На карті аналітиків з DeepState видно, що ситуація на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей продовжує залишатися напруженою:

Як повідомляв "Телеграф", за перші 40 днів війни росія втратила в Україні вже понад 18 тисяч одиниць особового складу.