Захисники України перевершують усі очікування: свіжі карти бойових дій на 5 квітня
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Відведені від Києва загарбники навряд чи ще помітно покажуть себе на інших напрямках
Російські окупанти після виведення військ з Київської, Чернігівської та Житомирської областей зосередили свої зусилля у напрямку Донбасу, проте не можуть досягти там помітних успіхів.
Про це можна судити з нових карт бойових дій, які "Телеграф" зібрав на ранок 5 квітня.
На думку експертів The Institute for the Study of War, зусилля українських захисників з утримання Маріуполя перевершили всі очікування, при цьому у окупантів посилюються проблеми із постачанням, на тлі чого вони не можуть просунутися на Донбасі.
Проте після їхнього відступу з Ізюма на харківському напрямку можуть розпочатися битви за Слов’янськ.
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Від росіян, що відступили з київського напрямку, експерти не чекають ефективності на інших напрямках.
На карті добре видно, як російські військові відступають із Сумської та Чернігівської області:
Ситуація у Рубіжному та Попасній Луганської області напружена:
Українці продовжують усіма силами захищати Маріуполь від загарбників:
На карті аналітиків з DeepState видно, що ситуація на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей продовжує залишатися напруженою:
Як повідомляв "Телеграф", за перші 40 днів війни росія втратила в Україні вже понад 18 тисяч одиниць особового складу.