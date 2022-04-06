Бородянка: смерть, руїни та чорні будинки. Фоторепортаж зі знищеного міста

Бородянка — ще одне місто під Києвом, яке росіяни перетворили на руїни.

Після того, як світ жахнувся від звірств російських солдатів у Бучі, українські чиновники попередили, що на звільненій території Бородянки ситуація може виявитися ще гіршою.

Збройні сили України визволили Бородянку (Київська область) 2 квітня. Разом із Бучею, Ірпенем та іншими містами Київської області Бородянка також була окупована російськими військами, зараз місто майже повністю зруйноване. Російські фашисти вбили сотні мирних жителів.

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Бородянка – селище міського типу, входить до Бучанського району Київської області України. Розташоване на березі річки Здвіж. Відстань до Києва – 87 км. До війни чисельність населення становила близько 12 тисяч жителів. Це було невелике доглянуте і затишне містечко до приходу "руского міра".

Бородянка на карті

Місто знаходиться на під’їзній дорозі, що веде до столиці України, і було одним із перших поселень, що постраждали від російських бомбардувань та обстрілів. Окупанти обстрілювали місто, били по мирному населенню, знищуючи будинки та інфраструктуру. Танки відкривали хаотичний вогонь по багатоповерхівками. Окрім того, на місто скидали авіабомби.

Після того, як російські війська залишили місто, туди змогли потрапити журналісти. "Телеграф" також побував у місті та поговорив із місцевими жителями про те, як їм вдалося вижити під російською окупацією.

Місто перетворилося на руїни, центральну вулицю стерли з лиця землі. Багатоповерхівки стоять чорні та зруйновані. Рятувальники проводять розмінування та розбирають завали.

Місто постійно бомбили та обстрілювали

Під завалами загинули люди

Будинки стоять обвуглені

Пошкоджені автомобілі у дворі

Місто перетворилося на руїни

Найстрашніше — сотні вбитих мирних жителів, сотні поранених. Окупанти влаштували справжній геноцид. Через постійні бомбардування люди ховалися в підвалах, тому під завалами багатоповерхових споруд може бути багато загиблих.

Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, розбирати завали у Бородянці їдуть рятувальники з усієї України.

"Незважаючи на масштаби руйнувань, ми можемо лише здогадуватися про те, скільки жахливих знахідок чекає на нас. Ми не можемо нікого залишити просто неба, тому обов’язково знайдемо всіх, щоб рідні могли належним чином попрощатися з жертвами російських нелюдів ", — зазначають у ДСНС.

Згорілі автомобілі

Так виглядає головна площа Бородянки

Рятувальники розбирають завали

Зруйнований дитячий майданчик

Окупанти "звільнили" дитячий садок

Будівля повністю зруйнована

Рятувальники допомагають тваринам

"Рускій мір" спробував навіть знищити пам’ятник Тарасу Шевченку. Уламок від російської бомби потрапив у монумент поета, який стоїть на центральній площі міста.

"Рускій мір" вирішив знищити українську культуру

Російські окупанти пошкодили пам’ятник поета Тараса Шевченка

Після відходу російських військ до Бородянки починають повертатися жителі. Але варто зазначити, що місто зараз закрите – там працюють рятувальники та правоохоронці. Проводиться зачистка та розмінування.

Місцева мешканка, яка повернулася до міста, прийшла на місце розбору завалів, сподіваючись знайти рідних. Жінка розповіла, що її сестра та племінник опинилися під завалами. Вона самостійно намагалася їх розібрати, після чого прибули рятувальники.

Ще один місцевий житель згадує, як почали бомбардувати місто, як падали будинки. Чоловік повідомив, що дружині вдалося евакуюватися, а він вижив в окупованому місті, хоча багато хто загинув.

Також люди розповідають, як рятувалися від звірств росіян, про загиблих у підвалах.

Жителі розповідають про пережиті жахіття війни

Фото та відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, що 2 квітня стало відомо, що Київську область повністю звільнили від окупаційних військ. Усьому світові стало відомо, що російські солдати влаштували на зайнятих територіях геноцид українців.

У Бучі вулиці міста були повністю встелені тілами мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули прямо посеред дороги.

Ірпінь повністю зруйнований, на вулицях містах було виявлено трупи місцевих громадян.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні попередили, що вже незабаром про жах, який творили російські солдати, дізнається весь світ, а також судді Міжнародного Суду в Гаазі.