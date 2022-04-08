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У Білорусі шукають добровольців для приватної військової компанії — Генштаб ЗСУ

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Білоруські військові Новина оновлена 08 квітня 2022, 07:24
Білоруські військові

Окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Збройні сили російської федерації 43-й день продовжують збройну агресію проти України. Продовжується підготовка ворога до наступу на сході України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 квітня на сторінці у Facebook.

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Збройні сили Білорусі проводять заходи оперативної та бойової підготовки на полігонах по всій країні. На території Білорусі здійснюється відбір так званих добровольців з-поміж білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється.

Крім того, залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

Нагадаємо, в Офісі президента зазначили, що з 9 напрямків, на яких наступав противник, залишилося 2,5: зона ООС, Донецька та Луганська область, Маріуполь.

Також у Міноборони повідомили, що росія так і не досягла переваги в повітряному просторі, через що стягують додаткові сили авіації.

"Телеграф" публікував карти боїв в Україні 8 квітня.

Теги:
#Росія #Білорусь #Генштаб #ЗСУ
Білоруські військові
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У Білорусі шукають добровольців для приватної військової компанії — Генштаб ЗСУ
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Дата публікації
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Білоруські військові
У Білорусі шукають добровольців для приватної військової компанії — Генштаб ЗСУ
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