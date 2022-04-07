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Окупанти не досягли повного панування в повітрі: що вони готують зараз

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 збройних сил рф Новина оновлена 07 квітня 2022, 11:23
Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 збройних сил рф

Авіація стягується з усієї росії

Російські військовослужбовці на другий місяць бойових дій в Україні так і не досягли переваги в повітряному просторі, через що стягують додаткові сили авіації.

Про це повідомили джерела "Телеграфу" в Міністерстві оборони України.

Знищення українських зенітних ракетних комплексів, винищувальної та бомбардувальної авіації залишається пріоритетним завданням російських окупантів, хоча досі в цьому помітних успіхів досягти не вийшло.

У спробі змінити ситуацію росіяни намагаються перегрупувати свої сили та перекидають на український напрямок авіацію з інших округів, збільшивши її чисельність до 550 бойових літаків та 500 вертольотів.

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З тією ж метою росія активно використовує з території Білорусі, Криму та ростовської області літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У, — ті займаються наведенням ворожих винищувачів.

Інші види авіації продовжують завдавати ракетних ударів з повітряного простору рф та Білорусі, не заходячи в зону досяжності українських систем протиповітряної оборони.

Варто зауважити, що незважаючи ні на що українці ефективно відбивають нападки росії з повітря, — на 7 квітня знищено вже 150 літаків, 135 вертольотів і 111 великих безпілотників.

Як повідомляв "Телеграф", українські захисники б’ють російські вертольоти навіть протитанковими ракетами.

Теги:
#Росія #Авіація #Літаки #Вертольоти #Втрати
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