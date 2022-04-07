Війна — день 43: росія продовжує атакувати Україну та вбивати українців, але зазнає втрат від ЗСУ та отримує нові санкції

Оперативно про головне за день.

Вже 43-й день Україна бореться за своє існування проти російських орд, які відмовили нам у праві на життя. Поступово ЗСУ звільняють від росіян захоплену раніше територію Херсонської області, щоденно відбиваючи численні атаки з боку ОРДЛО. На вже звільнених територіях рятувальники, військові та волонтери розчищають завали зруйнованих росіянами будинків та ховають тіла загиблих мирних громадян. Проти росії вводяться нові санкції, які б’ють як по окремих путінських функціонерах та їхнім сім’ям, так і по економіці росії та цілим її секторам. Однак рф поки що це не зупиняє: російські військові злочинці продовжують обстрілювати і бомбардувати мирні міста, а повітряні тривоги регулярно звучать у всіх областях України.

У цій текстовій трансляції "Телеграф" повідомляє про найважливіші події, що відбуваються в Україні 7 квітня. Більш оперативна інформація доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Президент України опублікував чергове нічне відеозвернення. Основні тези:

Схоже, у світі нарешті серйозно змінюється ставлення до сучасної російської держави. Після того, що світ побачив у Бучі, коли російські війська звідти вийшли. Тепер ставлення до всіх у Росії буде простим: або підтримуєш пошук миру, або підтримуєш нічим не виправдані масові вбивства.

Після Бучі російські військові змінили тактику й намагаються прибирати з вулиць та з підвалів на захопленій території убитих українців. Це виключно намагання сховати докази скоєних окупантами злочинів. І більше нічого. Але в них не вийде уникнути відповідальності. Ми знаємо вже про тисячі зниклих безвісти людей.

Сьогодні західні держави оголосили про новий пакет санкцій проти росії. Новий пакет має ефектний вигляд, але цього замало. Ми продовжимо наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів. Також продовжимо наполягати на тому чи іншому форматі відмови демократичного світу від російської нафти. Ембарго на постачання російської нафти все одно буде застосоване. Формат буде знайдений.

Але для зупинки війни треба зробити ще значно більше. Якщо не буде справді болісного пакету санкцій проти росії і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї, то росія розглядатиме це як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі. Ще можна цього не допустити.

Маємо по максимуму відновити роботу вітчизняних підприємств, торговельну діяльність, реанімувати малий і середній бізнес на всій нашій території, на якій це безпечно. Потрібно шукати шляхи, щоб адаптуватися до наявних обставин. Зараз треба бути максимально креативним і сміливим у розв'язанні економічних питань. Якщо потрібно – переміщувати підприємства з певних районів, оновлювати законодавство й давати бізнесу більше простору, створювати спеціальні умови для повернення людей.

Російські окупанти продовжують накопичувати бойову силу та готуються до відновлення активних наступальних дій.

00:00 Ближче до півночі середи, 6 квітня, Харків, ймовірно, зазнав обстрілу. Місцеві пабліки пишуть, що після нього почалася сильна пожежа.

Німеччина вже відправила в Україну великі обсяги зброї та працює над збільшенням таких поставок, проте не афішує це на прохання української сторони, заявив міністр оборони ФРН.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликає населення області евакуюватися та серйозніше ставиться до своєї безпеки під час обстрілів.

Заклик до жителів Луганщини евакуюватись

На підконтрольній українській владі території Донецької області за минулу добу росіяни під час обстрілів міст убили п’ятьох мирних жителів, ще чотирьох людей було поранено. Загальний рахунок жертв серед цивільних на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи йде на сотні.

Нагадаємо, що інформація за 4 квітня доступна в публікації: "Війна — день 40: поки що мир у роздумах над санкціями для кремля, окупанти бомбять Тернопіль, Одесу та Миколаїв".

З найважливішими для України подіями в країні та світі 5 квітня можна детально ознайомитись у нашій статті "Війна — день 41: світ засуджує росію за різанину у Бучі, але окупанти продовжують вбивати українців".

А докладніше дізнатися про те, що відбувалося 6 квітня, можна в нашому матеріалі "Війна — день 42: бої за південь і схід України продовжуються, росія бомбить українські міста".