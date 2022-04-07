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Він пішов за Леніним: в Україні демонтували пам’ятник Пушкіну (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Погруддя російського поета Пушкіна Новина оновлена 07 квітня 2022, 14:08
Погруддя російського поета Пушкіна

В українських містах почали позбуватися російсько-імперського минулого

У місті Мукачево, що в Закарпатській області, демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Рішення щодо знесення погруддя було прийнято в рамках дерусифікації через військову агресію росії під час засідання виконкому.

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Вказану інформацію у четвер, 7 квітня, оприлюднили на офіційній сторінці Мукачівської міської ради у соцмережі.

"Мукачево втрачає своє російсько-імперське минуле. На засіданні виконкому було прийнято рішення про демонтаж пам'яток історії та монументального мистецтва місцевого значення. Це робиться з метою проведення заходів з дерусифікації у зв'язку з військовою агресією Росії проти України", — зазначається в тексті публікації.

Окрім погруддя російського поета Пушкіна, у місті демонтували меморіальну дошку, яка була розташована на будівлі загальноосвітньої школи №1. Саме цей навчальний заклад раніше відмовився від присвоєного імені О.С. Пушкіна.

Тепер зберігання демонтованих пам'ятних знаків покладено на одне з комунальних підприємств населеного пункту.

Демонтаж пам`ятника Олександру Пушкіну
Демонтаж пам`ятника Олександру Пушкіну

"Наразі в управлінні освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради триває процедура відхилення раніше присвоєного найменування юридичної особи", – зазначається в тексті повідомлення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні зареєстрували законопроєкт, в рамках якого планується повна заборона будь-яких назв міст, вулиць та інших топонімів, пов'язаних із росією та росіянами. До цього списку увійшли навіть поети та письменники.

Теги:
#Пам'ятник #Пушкін #Мукачево #Міська рада
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