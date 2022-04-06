У Раді хочуть заборонити всі російські назви в Україні, а в росії заборонили порівнювати СРСР і Третій Рейх

Влада рф робить все можливе, щоб обмежити свободу жителів країни

В Україні хочуть заборони будь-які назви міст, вулиць та інші топоніми, пов'язані з російською федерацією та росіянами. До списку увійшли навіть поети та письменники.

Про це йдеться у законопроєкті №7253 про географічні назви, який був зареєстрований у вівторок, 5 квітня.

Так, згідно з текстом офіційного документа, в Україні планують провести "деколонізація" топонімів.

"Атрибутами міської топоніміки продовжують залишатися площа Амурська, вулиці Байкальська, Білгородська, Біломорська, Брянська, Волгоградська, Волго-Донська, Волзька, Волховська, Грозненська, Донська, а також Багратіона, Бестужева, Герцена, Олександра Блоку, Достоєвського, російського мореплавця Дежнєва", — зазначається у пояснювальній записці до документа.

Скріншот з сайту ВРУ

Що стосується країни-агресора, то там продовжують обмежувати свободу слова населення та впроваджувати жорсткі штрафи. Відтепер на території російської федерації забороняється порівнювати СРСР і нацистську Німеччину.

Відповідний законопроєкт запровадила держдума росії у третьому читанні.

Так, згідно з новими обмеженнями, громадянам загрожуватиме штраф до двох тисяч рублів або арешт до 15 діб. Для посадових осіб заперечення вирішальної ролі радянського народу в розгромі нацистської Німеччини ввели штрафи до чотирьох тисяч рублів, для юросіб – 50 тисяч рублів.

Також в рамках нового законопроєкт для росіян запроваджуються ще більші штрафи за повторні порушення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окрім введення нових штрафів у росії вже встигли зробити усе, аби жителі країни не дізналися правдивої інформації та заблокували сервіс News.Google.