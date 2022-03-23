Залізна завіса повернулася: у росії заборонили новини Google
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Влада рф робить все можливе, щоб жителі країни не дізналися правдивої інформації
У росії вийшли на новий рівень боротьби з правдивими новинами про перебіг військового вторгнення в Україну та вирішили заблокувати сервіс Google News.
Про це повідомляє "РБК" посилаючись на повідомлення Роскомнагляду.
У повідомленні вказується, що сервіс News.Google був заблокований на території Росії, оскільки дозволяв користувачам отримати доступ до новин про перебіг "спецоперації в Україні", як там заведено називати вторгнення до нашої країни.
Зазначається, що на таке рішення РКН пішов після звернення російської генпрокуратури через нібито наявність на сервісі "фейків" про перебіг вторгнення.
Google News є агрегатором новин, тобто підбирає публікації з інших медіаресурсів за ключовими словами. Оскільки уряди країн не можуть втручатися в його роботу, то росія просто вирішила обмежити до нього доступ.
Як повідомлялося раніше, у росії відразу ж після початку вторгнення почали боротися проти ресурсів, з яких росіяни могли б отримати правдиву інформацію про перебіг вторгнення в Україну.
Зокрема однією з перших під роздачу потрапила соціальна мережа Facebook. Пізніше була також заблокована соцмережа Instagram.
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