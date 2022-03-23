Железный занавес вернулся: в россии запретили новости Google

Власти рф делают все возможное, чтобы жители страны не узнали правдивой информации

В россии вышли на новый уровень борьбы с правдивыми новостями о ходе военного вторжения в Украину и решили заблокировать сервис Google News.

Об этом сообщает "РБК" ссылаясь на сообщение Роскомнадзора.

В сообщении указывается, что сервис News.Google был заблокирован на территории россии, поскольку позволял пользователям получить доступ к новостям о ходе "спецоперации в Украине", как там принято называть вторжение в нашу страну.

Отмечается, что на такое решение РКН пошел после обращения российской генпрокуратуры из-за якобы наличия на сервисе "фейков" о ходе вторжения.

Google News является агрегатором новостей, то есть подбирает публикации из других медиаресурсов по ключевым словам. Поскольку правительства стран не могут вмешиваться в его работу, то россия попросту решила ограничить к нему доступ.

Как сообщалось ранее, в россии сразу же после начала вторжения начали бороться против ресурсов, из которых россияне могли бы получить правдивую информацию о ходе вторжения в Украину.

В частности, одной из первых под раздачу попала социальная сеть Facebook. Позже была также заблокирована соцсеть Instagram.