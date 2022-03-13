Россияне остались без Instagram: детали
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Приложение начали блокировать в Москве и Петербурге
Вслед за блокировкой социальной сети компании Meta — Facebook, в россии начинают блокировать источник единственного заработка российских блогеров — Instagram.
Об этом пишут росСМИ.
Доступ к приложению Роскомнадзор начал ограничивать с 00:00 14 марта. Сначала соцсеть перестала открываться на Дальнем Востоке, а теперь она недоступна в Москве и Санкт-Петербурге. При попытке зайти в приложение, появляется сообщение о проблемах с подключением к интернету. Приложение доступно только с VPN.
Напомним, что 11 марта Роскомнадзор объявил о блокировке Instagram из-за "размещения информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан".
Напомним, в Facebook разрешили использовать выражения, обычно относящиеся к языку "вражды", например "смерть российским оккупантам" или "смерть путину".
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