Россияне остались без Instagram: детали

Приложение начали блокировать в Москве и Петербурге

Вслед за блокировкой социальной сети компании Meta — Facebook, в россии начинают блокировать источник единственного заработка российских блогеров — Instagram.

Об этом пишут росСМИ.

Доступ к приложению Роскомнадзор начал ограничивать с 00:00 14 марта. Сначала соцсеть перестала открываться на Дальнем Востоке, а теперь она недоступна в Москве и Санкт-Петербурге. При попытке зайти в приложение, появляется сообщение о проблемах с подключением к интернету. Приложение доступно только с VPN.

Напомним, что 11 марта Роскомнадзор объявил о блокировке Instagram из-за "размещения информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан".

Россияне теперь смогут просматривать ленту только так

Напомним, в Facebook разрешили использовать выражения, обычно относящиеся к языку "вражды", например "смерть российским оккупантам" или "смерть путину".