Росіяни залишилися без Instagram: деталі

Застосунок почали блокувати в Москві та Петербурзі

Після блокування соціальної мережі компанії Meta — Facebook, в росії починають блокувати джерело єдиного заробітку російських блогерів — Instagram.

Про це пишуть росЗМІ.

Доступ до програми Роскомнагляд почав обмежувати з 00:00 14 березня. Спочатку соцмережа перестала відкриватися на Далекому Сході, а тепер вона недоступна у Москві та Санкт-Петербурзі. При спробі зайти в програму з’являється повідомлення про проблеми з підключенням до інтернету. Програма доступна лише з VPN.

Нагадаємо, що 11 березня Роскомнагляд оголосив про блокування Instagram через "розміщення інформації, яка містить заклики до насильства проти російських громадян".

Росіяни тепер зможуть переглядати стрічку лише так

Нагадаємо, у Facebook дозволили використовувати висловлювання, що зазвичай стосуються мови "ворожнечі", наприклад "смерть російським окупантам" або "смерть путіну".