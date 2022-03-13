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Росіяни залишилися без Instagram: деталі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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У рф почалося блокування Instagram Новина оновлена 13 березня 2022, 23:06
У рф почалося блокування Instagram

Застосунок почали блокувати в Москві та Петербурзі

Після блокування соціальної мережі компанії Meta — Facebook, в росії починають блокувати джерело єдиного заробітку російських блогерів — Instagram.

Про це пишуть росЗМІ.

Доступ до програми Роскомнагляд почав обмежувати з 00:00 14 березня. Спочатку соцмережа перестала відкриватися на Далекому Сході, а тепер вона недоступна у Москві та Санкт-Петербурзі. При спробі зайти в програму з’являється повідомлення про проблеми з підключенням до інтернету. Програма доступна лише з VPN.

Нагадаємо, що 11 березня Роскомнагляд оголосив про блокування Instagram через "розміщення інформації, яка містить заклики до насильства проти російських громадян".

Росіяни тепер зможуть переглядати стрічку лише так
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Нагадаємо, у Facebook дозволили використовувати висловлювання, що зазвичай стосуються мови "ворожнечі", наприклад "смерть російським окупантам" або "смерть путіну".

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