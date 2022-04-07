путін нагородив льотчиків, які бомбили міста України

Диктатор присвоїв нагороди вбивцям "за масовий героїзм і відвагу, стійкість та мужність"

Президент росії володимир путін надав звання "гвардійський" 121-му важкому бомбардувальному авіаційному полку, який бомбив мирні українські міста, вбивав українців, дітей.

Як пишуть росЗМІ, диктатор присвоїв нагороди льотчикам "за масовий героїзм та відвагу, стійкість та мужність, виявлені особовим складом у бойових діях із захисту Вітчизни та державних інтересів".

Зазначимо, що 9 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список льотного складу стратегічної авіації ПКС росії, який планував переміститися на аеродроми Білорусі для здійснення ракетно-бомбових ударів по українських містах.

Список окупантів-льотчиків

121 важкий бомбардувальний авіаційний полк (військова частина 85927, Енгельс) (у бойовому складі Ту-160М, Ту-160):

командир полку – полковник Скитський Олег Ігорович, дата народження 24.07.1980, адреса проживання: Саратівська область, м. Енгельс-1 будинок. 82 кв. 37 (льотне містечко)

командир ескадрильї полку – підполковник Волковицький Сергій Іванович, дата народження – 05.08.1973, адреса проживання: Саратівська область, м. Енгельс-1 будинок. 81 кв. 17 (льотне містечко)

екіпаж – командир корабля підполковник Волковицький С.І.; льотчик-інструктор підполковник Бурдаков П.В.; штурман корабля майор Елькін Д.В.; штурман-інструктор підполковник Малінін В.В.

заступник командира ескадрильї полку – майор Гуцал Олексій Миколайович, дата народження – 28.11.1979

командир корабля – майор Мішин Сергій

командир корабля – майор Тверітін Ігор Юрійович, дата народження – 03.12.1974, адреса проживання: Саратівська область, м. Енгельс-1 будинок. 1 кв. 175 (річне містечко)

підполковник Хамітов Руслан – https://m.ok.ru/profile/571140973127

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