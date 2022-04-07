путін нагородив льотчиків, які бомбили міста України
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Диктатор присвоїв нагороди вбивцям "за масовий героїзм і відвагу, стійкість та мужність"
Президент росії володимир путін надав звання "гвардійський" 121-му важкому бомбардувальному авіаційному полку, який бомбив мирні українські міста, вбивав українців, дітей.
Як пишуть росЗМІ, диктатор присвоїв нагороди льотчикам "за масовий героїзм та відвагу, стійкість та мужність, виявлені особовим складом у бойових діях із захисту Вітчизни та державних інтересів".
Зазначимо, що 9 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список льотного складу стратегічної авіації ПКС росії, який планував переміститися на аеродроми Білорусі для здійснення ракетно-бомбових ударів по українських містах.
Список окупантів-льотчиків
121 важкий бомбардувальний авіаційний полк (військова частина 85927, Енгельс) (у бойовому складі Ту-160М, Ту-160):
- командир полку – полковник Скитський Олег Ігорович, дата народження 24.07.1980, адреса проживання: Саратівська область, м. Енгельс-1 будинок. 82 кв. 37 (льотне містечко)
- командир ескадрильї полку – підполковник Волковицький Сергій Іванович, дата народження – 05.08.1973, адреса проживання: Саратівська область, м. Енгельс-1 будинок. 81 кв. 17 (льотне містечко)
- екіпаж – командир корабля підполковник Волковицький С.І.; льотчик-інструктор підполковник Бурдаков П.В.; штурман корабля майор Елькін Д.В.; штурман-інструктор підполковник Малінін В.В.
- заступник командира ескадрильї полку – майор Гуцал Олексій Миколайович, дата народження – 28.11.1979
- командир корабля – майор Мішин Сергій
- командир корабля – майор Тверітін Ігор Юрійович, дата народження – 03.12.1974, адреса проживання: Саратівська область, м. Енгельс-1 будинок. 1 кв. 175 (річне містечко)
- підполковник Хамітов Руслан – https://m.ok.ru/profile/571140973127
Раніше повідомлялось, що міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що його країна не закриватиме небо над Україною, яка протистоїть російському вторгненню, але зазначив, що цьому є потужна альтернатива — зенітно-ракетні комплекси Starstreak.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що США також вирішила допомогти Україні закрити небо і передали додатково 800 комплексів Stinger, а також величезну кількість боєприпасів до мінометів та стрілецької зброї та 9000 гранатометів різних систем, включаючи 2 тисячі "Джавелінів".
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