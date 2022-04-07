У путіна хочуть поставити під загрозу мирні переговори з Україною: названо причину

Лавров назвав "неприйнятним" те, що Україна пропонує обговорювати питання Криму та Донбасу на зустрічі Зеленського та путіна

Біля путіна хочуть поставити під загрозу мирні переговори з Україною. Глава російського МЗС Сергій Лавров назвав "неприйнятним для росії" обговорення на переговорах питань Криму та Донбасу, як того хоче Україна.

Слова російського міністра наводять росЗМІ.

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Лавров заявив про невдоволення варіантом мирних угод, який представила Україна 6 квітня, оскільки, за його словами, там є "відхід від найважливіших положень, зафіксованих у Стамбулі".

Російський міністр назвав "неприйнятним" те, що Україна пропонує обговорювати питання Криму та Донбасу на зустрічі лідерів двох країн, цей задум є неприйнятним. За його словами, росію не влаштовує договір, а яким гарантії безпеки поширюватимуться і на Крим.

Також Лавров не забув про свою улюблену пісеньку про "руку США" і видав пасаж про те, що Вашингтон штовхає Зеленського на продовження бойових дій".

При цьому російський міністр зазначив, що переговори продовжаться.

Нагадаємо, що черговий раунд переговорів між Росією та Україною відбувся 29 березня у Стамбулі. За результатами тригодинного спілкування було зроблено низку заяв – головне у матеріалі "Телеграфа".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить, щоб переговори між Україною та Росією "рухалися ефективним чином".