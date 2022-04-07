У путина хотят поставить под угрозу мирные переговоры с Украиной: причина

Российский министр назвал "неприемлемым" то, что Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече Зеленского и путина

У путина хотят поставить под угрозу мирные переговоры с Украиной. Глава российского мид Сергей Лавров назвал "неприемлемым для россии" обсуждение на переговорах вопросов Крыма и Донбасса, как того хочет Украина.

Слова российского министра приводят росСМИ.

Правду о войне в Украине читайте в нашем Телеграме

Лавров заявил о недовольстве вариантом мирных соглашений, который представила Украина 6 апреля, поскольку, по его словам там есть "отход от важнейших положений, зафиксированных в Стамбуле".

Российский министр назвал "неприемлемым" то, что Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, этот замысел неприемлем. По его словам, россию не устраивает договор, а котором гарантии безопасности будут распространяться и на Крым.

Также Лавров не забыл о своей любимой песенке о "руке США" и выдал пассаж о том, что №Вашингтон толкает Зеленского на продолжение боевых действий".

При этом российский министр отметил, что переговоры продолжатся.

Напомним, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Стамбуле. По результатам трехчасового общения был сделан ряд заявлений – главное в материале "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" сообщал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит, чтобы переговоры между Украиной и россией "двигались эффективным образом".