Укр

США скептически оценили переговоры Украины и россии

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
808
Энтони Блинкен Новость обновлена 29 марта 2022, 21:02
Энтони Блинкен

Госсекретарь США отметил, что в Белом доме не видят серьезности со стороны рф в переговорном процессе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит, чтобы переговоры между Украиной и россией "двигались эффективным образом".

Об этом сообщает CNN.

По словам Блинкена, необходимо смотреть не на слова и обещания рф, а сосредотачивать внимание на то, что она делает.

оссия снова пытается сбить с толку и ввести в заблуждение людей, чтобы они думали, что она не делает того, что делает", — пояснил Блинкен.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки призвал россию сложить оружие, вывести свои силы с территории независимой Украины и участвовать в диалоге.

Напомним, что дипломат Александр Чалый, возглавляющий юридическую группу в украинской делегации на переговорах с рф, заявил, что Украина готова принять внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические альянсы.

Напомним, что во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между россией и Украиной. По результатам трехчасового общения был сделан ряд заявлений. Собрали для вас главное в материале "Телеграфа".

Теги:
#Украина #США #Россия #Переговоры #Энтони Блинкен
Сергей Бычков
Украина
Громкое увольнение: снят с поста глава ГП "Антонов"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сергей Бычков
Громкое увольнение: снят с поста глава ГП "Антонов"
Дата публикации
Категория
Российские войска
Разведка США уже увидела отвод части российских войск от Киева
Дата публикации
Категория
В этот раз участие в переговорах принимали расширенные делегации
Украина и Россия провели переговоры в Стамбуле: что решили с Крымом, Донбассом и НАТО
Дата публикации
Категория
российские переговорщики
россия сделала громкое заявление насчет войск под Киевом
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 29 марта
Война – день 34: переговоры в Стамбуле, удар по Николаевской ОГА и отвод войск рф из-под Киева