США скептически оценили переговоры Украины и россии

Госсекретарь США отметил, что в Белом доме не видят серьезности со стороны рф в переговорном процессе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит, чтобы переговоры между Украиной и россией "двигались эффективным образом".

Об этом сообщает CNN.

По словам Блинкена, необходимо смотреть не на слова и обещания рф, а сосредотачивать внимание на то, что она делает.

"россия снова пытается сбить с толку и ввести в заблуждение людей, чтобы они думали, что она не делает того, что делает", — пояснил Блинкен.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки призвал россию сложить оружие, вывести свои силы с территории независимой Украины и участвовать в диалоге.

Напомним, что дипломат Александр Чалый, возглавляющий юридическую группу в украинской делегации на переговорах с рф, заявил, что Украина готова принять внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические альянсы.

Напомним, что во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между россией и Украиной. По результатам трехчасового общения был сделан ряд заявлений. Собрали для вас главное в материале "Телеграфа".