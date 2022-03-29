Нейтралитет для Украины: участник переговоров с россией объяснил, как это будет работать

Ничто не будет противоречить право вступления Украины в ЕС

Глава юридической группы Александр Чалый назвал официальную позицию Украины по гарантиям безопасности, основываясь на результатах очередного раунда переговоров Украины и россии в Стамбуле 29 марта.

По словам Чалого, договор о гарантиях безопасности — это возможный дипломатический формат об окончании войны. Об этом эксперт рассказал на брифинге, который транслирует "Украина 24".

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"Ключевое требование к договору – четкие гарантии безопасности Украины, которые должны быть аналогичны 5 статье НАТО. То есть если Украина будет объектом агрессии, мы в праве в течение трех дней требовать консультаций, если они ни к чему не приведут, то страны гаранты должны помочь вооружениям и даже закрыть небо", — отметил Александр Чалый. То есть Украина будет в позиции зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковость и безъядерность.

Чалый добавил, что Украина не будет размещать на своей территории иностранные военные базы и вступать в военно-политические союзы. Однако важно, что никакие силы не будут противоречить праву вступления Украины в Евросоюз.

В свою очередь представитель украинской делегации Давид Арахамия отметил, что Украина видит Турцию как одну из гарантий безопасности. Также Арахамия отдельно подчеркнул, что сегодня стороны ничего не подписывают, а доносят до российской стороны позицию Украины.

Напомним, что предыдущий раунд переговорного процесса проходил в довольно необычном формате — переговорщики общались с помощью онлайн-конференции, из-за чего у делегаций возникли трудности.