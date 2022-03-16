Велика Британія допоможе Україні закрити небо: що отримають ЗСУ

Небо над Україною стане для окупантів ще небезпечнішим

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що його країна не закриватиме небо над Україною, яка протистоїть російському вторгненню, але зазначив, що цьому є альтернатива.

Про це пише ВВС.

Під час зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі Уоллес підтвердив, що Україні передадуть зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

"Ми їх поставляємо. Вони потраплять на театр військових дій", — зазначив він.

Він не став уточнювати, скільки цих комплексів буде передано на потреби ЗСУ та як проходитиме процес навчання українських захисників. Водночас він зазначив, що Велика Британія вже передала 4 тисячі одиниць протитанкового озброєння.

Ракети Starstreak були прийняті на озброєння армії королівства в 1997 році як заміна зенітного комплексу Javelin S15 (не плутати з американським протитанковим комплексом FGM-148 Javelin). Її особливістю є те, що після запуску вона може розігнатися до швидкості понад 3 махи (близько 4500 кілометрів на годину), що робить її найшвидшою ракетою класу "земля-повітря" малої дальності. Перед попаданням вона розділяється на три частини, щоб збільшити ймовірність поразки цілі та завданих їй пошкоджень.

Starstreak

Як повідомлялося раніше, США теж вирішили допомогти Україні закрити небо та передали додатково 800 комплексів Stinger, а також величезну кількість боєприпасів до мінометів та стрілецької зброї та 9000 гранатометів різних систем, включаючи 2 тисячі "Джавелінів".