Рус

США по-своєму допоможуть "закрити небо" над Україною: Байден розкрив подробиці

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6971
Джо Байден Новина оновлена 16 березня 2022, 20:17
Джо Байден

Голова Білого Дому розповів про допомогу Україні.

У середу, 16 березня, на 21-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну США виділили нашій країні озброєння для захисту неба.

Про це повідомив президент США Джо Байден під час брифінгу.

Глава Білого Дому заявив, що США передають Україні 9 тисяч протитанкових комплексів, 800 систем ППО, 20 мільйонів боєприпасів. Крім того, Байден зазначив, що цього тижня виділив Україні 1 мільярд доларів допомоги. Зазначимо, що про те, що за океаном вирішили виділити нашій країні системи ППО, стало відомо напередодні. Американські ЗМІ вдень повідомили, що Україна отримає мобільні системи ППО радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 та SA-14, дальність дії яких вища, ніж у "Стінгерів" (але менша за С-300). Ці системи дають змогу вражати крилаті ракети.

Допомога, яку надали США Україні 16 березня:

  • 800 зенітних систем Stinger;
  • 2000 Javelin, 1000 легких гранатометів та 6000 гранатометів АТ-4;
  • 100 безпілотників;
  • 100 гранатометів, 5000 автоматичних гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів, 400 рушниць;
  • 20 млн боєприпасів для стрілецької зброї, а також гранатометів та мінометів;
  • 25000 бронежилетів;
  • 25000 шоломів.

Додамо, що 16 березня президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США, показавши конгресменам страшні кадри наслідків російських бомбардувань. Крім того, у середу Туреччина запропонувала стати майданчиком для мирних переговорів між Києвом та Москвою.

Теги:
#Україна #США #Росія #Війна з Росією
Джо Байден
Новини США
США по-своєму допоможуть "закрити небо" над Україною: Байден розкрив подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Джо Байден
США по-своєму допоможуть "закрити небо" над Україною: Байден розкрив подробиці
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
У Зеленського відреагували на "мирний план", про який дізналися ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Маріуполь
У Маріуполі окупанти скинули бомбу на театр, де ховалися сотні людей: що відомо
Дата публікації
Категорія
Міжнародний суд ООН
росія має зупинити війну — рішення суду ООН
Дата публікації
Категорія
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках
Війна – день 21: обстріл театру у Маріуполі, виступ Зеленського у Сенаті та перші деталі мирного договору