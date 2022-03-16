США по-своєму допоможуть "закрити небо" над Україною: Байден розкрив подробиці

Голова Білого Дому розповів про допомогу Україні.

У середу, 16 березня, на 21-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну США виділили нашій країні озброєння для захисту неба.

Про це повідомив президент США Джо Байден під час брифінгу.

Глава Білого Дому заявив, що США передають Україні 9 тисяч протитанкових комплексів, 800 систем ППО, 20 мільйонів боєприпасів. Крім того, Байден зазначив, що цього тижня виділив Україні 1 мільярд доларів допомоги. Зазначимо, що про те, що за океаном вирішили виділити нашій країні системи ППО, стало відомо напередодні. Американські ЗМІ вдень повідомили, що Україна отримає мобільні системи ППО радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 та SA-14, дальність дії яких вища, ніж у "Стінгерів" (але менша за С-300). Ці системи дають змогу вражати крилаті ракети.

Допомога, яку надали США Україні 16 березня:

800 зенітних систем Stinger;

2000 Javelin, 1000 легких гранатометів та 6000 гранатометів АТ-4;

100 безпілотників;

100 гранатометів, 5000 автоматичних гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів, 400 рушниць;

20 млн боєприпасів для стрілецької зброї, а також гранатометів та мінометів;

25000 бронежилетів;

25000 шоломів.

Додамо, що 16 березня президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США, показавши конгресменам страшні кадри наслідків російських бомбардувань. Крім того, у середу Туреччина запропонувала стати майданчиком для мирних переговорів між Києвом та Москвою.