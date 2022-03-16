США та НАТО відправлять в Україну потужну зброю: що відомо

Захід таки допоможе частково закрити українське небо.

У середу, 16 березня, на 21-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що США і НАТО відправляють в Україну зенітно-ракетні комплекси.

Про це повідомляє CNN.

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Високопоставлений представник США заявив, що до цих систем входять мобільні системи ППО радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14, дальність дії яких вища, ніж у "Стінгерів" (але менше С-300), що загалом дає можливість вражати крилаті ракети. Таким чином Україна незабаром отримає зенітно-ракетні комплекси, які значно ускладнять життя повітряним військам росії на нашій території.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський упродовж усього часу війни закликав країни НАТО допомогти Україні закрити небо над країною на тлі бомбардувань росіян. 16 березня глава держави виступив перед Конгресом США та заявив, що хоче створити новий союз.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині вирішили стати посередником у переговорному процесі між Україною та рф.