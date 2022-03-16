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Зеленський виступив перед Конгресом США та запропонував створити новий союз країн

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Володимир Зеленський Новина оновлена 16 березня 2022, 16:18
Володимир Зеленський

Зеленський закликав Захід реагувати максимально швидко, щоб зупинити повномасштабне вторгнення росії

Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США. Він закликав до створення нової міжнародної структури – Союзу відповідальних країн.

"Минула війна змусила створити нас інститути, які б захистили нас від війни. Але вони не спрацювали. Ми пропонуємо створити Союз відповідальних країн, здатний негайно реагувати і робити все, щоб швидко досягати світу. Такий союз зможе допомагати тим, хто також переживає природні лиха, хто став жертвами епідемій. Згадайте, як складно світові було створювати вакцини для захисту від пандемії. Якби такий альянс існував, ми могли б врятувати тисячі життів у нашій країні та країнах, де страждають люди", — сказав Зеленський.

Також президент України під час виступу перед конгресом США попросив надати нашій країні С-300 та інші системи ППО у якості альтернативи закриттю неба.

Крім того, Зеленський закликав закрити американські порти для російських товарів та вжити інших заходів, щоб зупинити повномасштабне вторгнення Росії.

"Ми маємо створити нові інструменти швидкого реагування та зупинити повномасштабне вторгнення Росії. Буде справедливо, якщо в наступні 24 години зло буде покарано", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому заявив, що Україна вимагатиме чоловічого народного трибуналу для росії.

Теги:
#Конгрес #Війна #Володимир Зеленський
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