Росіяни бомбили хімічний завод на Донбасі: зафіксовано 7 влучень

Загрози для довкілля немає

Окупанти зазнали обстрілів території Торецька та Нью-Йорка (Донецька область) через що було завдано пошкоджень Фенольному заводу.

Про це повідомляє пресслужба ООС у Фейсбук.

"Зафіксовано 7 влучань у Фенольний завод під час яких було пошкоджено: 3 ректифікаційні колони; 3-збірники товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила, матеріальні трубопроводи, вагон цистерна та металеві споруди", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що загрози для довкілля немає.

Крім того, у зазначених населених пунктах було пошкоджено п’ять житлових будівель.

У повідомленні вказано, що потужний обстріл також зазнав Сєвєродонецьк, де було пошкоджено чотири об’єкти інфраструктури.

Внаслідок дій окупантів у Новосілку було поранено мирного жителя, ще три отримали поранення у Георгіївці.

Як повідомлялося раніше, 4 квітня потужний обстріл зазнав Миколаїв, через що 10 мирних жителів загинули, і ще 46 отримали поранення. Мер міста Олександр Сенкевич заявив, що один з обстрілів припав на спальний район, де не може бути жодних військових цілей. Крім того, він повідомив, що окупанти застосували касетні боєприпаси.