Укр

Россияне бомбили химический завод на Донбассе: зафиксировано 7 попаданий

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ГСЧС Новость обновлена 05 апреля 2022, 05:06
ГСЧС

Угрозы для окружающей среды нет

Оккупанты подвергли обстрелам территории Торецка и Нью-Йорка (Донецкая область) из-за чего были нанесены повреждения Фенольному заводу.

Об этом информирует пресс-служба ООС в Фейсбук.

"Зафиксировано 7 попаданий в Фенольный завод, во время которых было повреждено: 3 ректификационные колонны; 3-сборники товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения смазки, материальные трубопроводы, вагон цистерна и металлические сооружения", — сказано в сообщении.

Отмечается, что угрозы для окружающей среды нет.

Кроме того, в указанных населенных пунктах были повреждены пять жилых зданий.

В сообщении указано, что мощному обстрелу также подвергся Северодонецк, где были повреждены четыре объекта инфраструктуры.

Вследствие действий оккупантов в Новоселке был ранен мирный житель, еще три получили ранения в Георгиевке.

Как сообщалось ранее, 4 апреля мощным обстрелам подвергся Николаев из-за чего 10 мирных жителей погибли, и еще 46 получили ранения. Мэр города Александр Сенкевич заявил, что один из обстрелов пришелся по спальному району, где не может быть никаких военных целей. Кроме того, он сообщил, что оккупанты применили кассетные боеприпасы.

Теги:
#Украина #Россия #Донбасс #ООС
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