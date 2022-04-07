Паніку відставити: Філатов пояснив гучний заклик евакуюватися з Дніпра

Філатов підкреслив, що мав на увазі лише те, що під час війни жінкам, дітям, людям похилого віку краще побути у спокійніших місцях.

Мер Дніпра Борис Філатов, який ранішепорадив жителям евакуюватися у бік західних областей України, пояснив свій заклик. За його словами, про жодну негайну евакуацію не йдеться. Він лише повторив свої слова про те, що під час воєнних дій жінкам, дітям та старим краще перебувати у безпечніших місцях.

Нове звернення він опублікував на своїй сторінці у Фейсбук.

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"По-перше, жоден мер не має права оголошувати таке. Це виняткова прерогатива керівництва країни та військових адміністрацій. По-друге, уважно перегляньте сказане на брифінгу та у всіх моїх публічних виступах. Найприкріше, що з другого дня війни, з кожного Праски, і вже разів сто, я сказав свою особисту думку, що в умовах постійних ракетних обстрілів, жінкам, дітям, старим краще побути в більш спокійних місцях, особливо якщо у них є можливість і родичі на Заході України. раз", — підкреслив Філатов.

Що зараз відбувається у Дніпрі?

Станом на 7 квітня російські військові багато разів уже намагалися пробитися на територію Дніпропетровської області, проте досі не змогли цього зробити.

Дніпро, Павлоград, Новомосковськ, Зеленодольськ та деякі інші населені пункти вже були під різномасним обстрілом, але серйозних втрат поки що вдається уникати, і, навіть, відганяти окупантів від меж області.

Як повідомляв "Телеграф", вночі 6 квітня росіяни вдарили по нафтобазі під Дніпром, була величезна пожежа.