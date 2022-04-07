Раджу виїхати: Філатов звернувся до жителів Дніпра з важливим проханням

Найближчими тижнями ситуація в області може різко погіршитися

Мер Дніпра Борис Філатов порадив жителям евакуюватися у бік західних областей України, оскільки у квітні 2022 року російські окупанти можуть посилити атаки на місто.

Про це він заявив у рамках брифінгу у Дніпропетровській обласній державній адміністрації 7 квітня.

Чиновник пояснив, що на сьогодні до Дніпра приїжджають евакуйовані з "гарячих" точок українці, і навіть повертаються деякі мешканці, які були в інших регіонах.

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"Ситуація на Донбасі поступово розжарюється і ми розуміємо, що квітень буде досить гарячим, тому прохання: всі, хто має можливість виїхати (насамперед жінки, діти, люди похилого віку, ті, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури), — я б рекомендував побути у безпечнішому місці”, — підкреслив Філатов.

Що зараз відбувається в Дніпрі?

Варто зауважити, що станом на 7 квітня російські військові багато разів уже намагалися пробитися на територію Дніпропетровської області, проте досі не змогли цього зробити.

Дніпро, Павлоград, Новомосковськ, Зеленодольськ та деякі інші населені пункти вже були під різномасними обстрілами, але серйозних втрат поки що вдається уникати, і навіть відганяти окупантів від меж області.

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Як повідомляв "Телеграф", вночі 6 квітня росіяни вдарили по нафтобазі під Дніпром, була величезна пожежа.