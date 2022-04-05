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Ексголовнокомандувач НАТО назвав нову головну мету росії в Україні

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Генерал у відставці Уеслі Кларк Новина оновлена 05 квітня 2022, 08:32
Генерал у відставці Уеслі Кларк

Щоб Україна змогла захиститись, Кларк закликав Європу надати країні важке озброєння.

Колишній Верховний головнокомандувач об’єднаними силами НАТО в Європі генерал у відставці Уеслі Кларк вважає, що після виведення своїх військ з Київської, Чернігівської та Житомирської областей, росія зосередиться на захопленні міста Дніпро.

Про це Уеслі Кларк під час інтерв’ю CNN.

"Наступною ключовою метою стане Дніпро. Якщо вони зможуть дійти до Дніпра, вони відріжуть українські сили, які стримують сепаратистів на Донбасі. І це наступне російське завдання", — заявив відставний генерал.

Кларк вважає, що диктатор путін хоче отримати контроль над Східною Європою, а також зруйнувати НАТО. Він зазначає, що найкращий спосіб захистити Європу та міжнародну систему — це надати Україні ту допомогу, якої вона потребує, що дозволить їй впоратися з росією на полі бою.

Екскомандувач НАТО закликав надати Україні не лише "Стінгери" та "Джавеліни", а й важке озброєння, як танки та винищувачі. Маючи таку бойову техніку, українські бійці зможуть зупинити путінську армію.

Як повідомлялося раніше, після відступу з Київської та Чернігівської областей, росія проводить перекидання військ для того, щоб посилити тиск на українських захисників у східних та південних областях. У Міноборони України заявляли, що однією із пріоритетних цілей для російських загарбників є Харків.

Також "Телеграф" повідомляв, що крім планів подальшого наступу на українські населені пункти, росія може розглядати можливість нападу на країни НАТО. Альянс уже готує сили для цього випадку.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Війна
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