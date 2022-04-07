Лукашенко зробив заяву про спецоперацію Білорусі в Україні

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко заявив, що Білорусь провела в Україні свою спецоперацію.

Його слова наводить провладне білоруське агентство Белта.

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Як повідомляв "Телеграф", раніше лукашенко зажадав врахувати позицію Білорусі на мирних переговорах росія-Україна. "Ця війна за парканом нашої країни і вона серйозно впливає на ситуацію в Білорусі, тому жодних сепаратних, за спиною Білорусі домовленостей бути не може", — заявив він.