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Лукашенко зробив заяву про спецоперацію Білорусі в Україні

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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олександр лукашенко
олександр лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко заявив, що Білорусь провела в Україні свою спецоперацію.

Його слова наводить провладне білоруське агентство Белта.

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Як повідомляв "Телеграф", раніше лукашенко зажадав врахувати позицію Білорусі на мирних переговорах росія-Україна. "Ця війна за парканом нашої країни і вона серйозно впливає на ситуацію в Білорусі, тому жодних сепаратних, за спиною Білорусі домовленостей бути не може", — заявив він.

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