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Лукашенко заявив, що на переговорах із росією треба врахувати Білорусь

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Олександр Лукашенко Новина оновлена 07 квітня 2022, 13:01
Олександр Лукашенко

Лукашенко заявив, що Білорусь "ув'язали в це"

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що раз Білорусь "ув’язали в це", то на мирних переговорах України та Росії має прозвучати і позиція Білорусі.

Слова Лукашено наводить провладне білоруське агентство Белта.

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"Ця війна за парканом нашої країни і вона серйозно впливає на ситуацію в Білорусі, тому жодних сепаратних, за спиною Білорусі домовленостей бути не може", — говорить Лукашенко.

За його словами, "вже немає сумнівів, що із початком російської операції в Україні завершилася ціла історична епоха".

"В умовах загострення протистояння провідних гравців стрімко формується новий "вододіл" між Сходом та Заходом. Якщо говорити про Білорусь, то наш вибір був очевидним", — сказав він.

Лукашенко також позаздрив тому, що західні країни пообіцяли допомогу у відновленні інфраструктури України після завершення бойових дій.

"Вони якщо і будуватимуть і відновлюватимуть якийсь завод в Україні, це буде не українського народу завод. Це буде завод тієї країни, яка відновлюватиме. Таким чином, найжорстокіша небезпека в тому, що в Україні взагалі нічого не залишиться українського", — почав складати Лукашенко.

При цьому він вкотре згадав улюблене марення путіна про "братські народи".

"Тому щастя треба шукати у себе. Як я давно говорю, три слов'янські народи повинні нарешті, усвідомивши те, що відбувається у світі у глобальному плані, сісти за стіл і домовитися. Домовитися на рівних", — видав самопроголошений білоруський президент.

Нагадаємо, що черговий раунд переговорів між росією та Україною відбувся 29 березня у Стамбулі. За результатами тригодинного спілкування було зроблено низку заяв — головне у матеріалі "Телеграфу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить, щоб переговори між Україною та росією "рухалися ефективним чином".

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#Олександр Лукашенко #Війна
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