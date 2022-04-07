Укр

Лукашенко сделал заявление о спецоперации Беларуси в Украине

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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александр лукашенко Новость обновлена 07 апреля 2022, 15:18
александр лукашенко

По словам диктатора, Беларусь провела в Украине "спецоперацию по освобождению белроусских дальнобойщиков".

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко заявил, что Беларусь провела в Украине свою спецоперацию.

Его слова приводит провластное белорусское агентство Белта.

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По словам диктатора, Беларусь провела в Украине "спецоперацию по освобождению белроусских дальнобойщиков".

"…начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами", — сказал лукашенко.

При этом он заявил, что эта операция была проведена "блестяще".

"Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили. Блестяще провели, даже вы не заметили. Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия, пусть [глава МИД Белоруссии] Макей разговаривает с этим послом Украины, что, если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому", — выдал лукашенко.

Как сообщал "Телеграф", ранее лукашенко потребовал учесть позицию Беларуси на мирных переговорах россия-Украина. "Эта война за забором нашей страны и она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси, поэтому никаких сепаратных, за спиной Беларуси договоренностей быть не может", — заявил он.

александр лукашенко
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