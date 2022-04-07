Лукашенко заявил, что на переговорах с россией нужно учесть Беларусь

Лукашенко заявил, что Беларусь "ввязали в это"

Нелегитимный президент Беларуси александр лукашенко заявил, что раз Беларусь "ввязали в это", то на мирных переговорах Украины и россии должна прозвучать и позиция Беларуси.

Слова Лукашено приводит провластное белорусское агентство Белта.

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"Эта война за забором нашей страны и она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси, поэтому никаких сепаратных, за спиной Беларуси договоренностей быть не может", — говорит Лукашенко.

По его словам, "уже нет сомнений, что с началом российской операции в Украине завершилась целая историческая эпоха".

"В условиях обострения противостояния ведущих игроков стремительно формируется новый "водораздел" между Востоком и Западом. Если говорить о Беларуси, то наш выбор был очевиден", — сказал он.

Лукашенко также позавидовал тому, что западные страны пообещали помощь в восстановлении инфраструктуры Украины после завершения боевых действий.

"Они если и будут строить и восстанавливать какой-то завод в Украине, это будет не украинского народа завод. Это будет завод той страны, которая будет восстанавливать. Таким образом жесточайшая опасность в том, что в Украине вообще ничего не останется украинского", — принялся сочинять Лукашенко.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Плохие новости для путина. Лукашенко, похоже, снова переобувается Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич отметил интересную деталь на ТВ в Беларуси.

При этом он в очередной раз упомянул излюбленный бред путина про "братские народы".

"Поэтому счастье надо искать у себя. Как я давно говорю, три славянских народа должны наконец-то, осознав то, что происходит в мире в глобальном плане, сесть за стол и договориться. Договориться на равных", — выдал самопровозглашенный белорусский президент.

Напомним, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Стамбуле. По результатам трехчасового общения был сделан ряд заявлений – главное в материале "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" сообщал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит, чтобы переговоры между Украиной и россией "двигались эффективным образом".