Картини, снігоходи та квадроцикли: поліція заарештувала активи дружини Медведчука

Готуються також клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно

В Україні заарештовано активи компанії, кінцевим бенефіціаром якого є Оксана Марченко — дружина кума путіна Віктора Медведчука, скандального нардепа від партії ОПЗЖ, діяльність якої була призупинена в Україні зовсім недавно.

Про арешт повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

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Наголошується, що правоохоронцями було проведено обшуки за місцями знаходження нерухомості, зареєстрованою на вищезгадану компанію, зокрема на дачі Медведчука "Ведмежа діброва". Вилучено понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

Крім того, суд задовольнив арешт семи квартир та двох майнових комплексів. На майно планується накласти арешт, а кошти, одержані від їх реалізації, можуть бути використані для потреб Збройних сил України та відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

Нагадаємо, що початок російського вторгнення в Україну ознаменувався втечею Медведчука з-під варти. Одіозний кум диктатора путіна був у своєму будинку під домашнім арештом.

Нещодавно українським журналістам вдалося роздобути кадри покинутого палацу Медведчука під Києвом у Пущі-Водиці. Зазначається, що на території палацу знаходиться копія справжньої залізничної станції, на якій є годинник, лавки для очікування та вивіска з написом "Дальня".

Пізніше з’явилися фото не менш розкішного особняка політика на Закарпатті, у курортному селищі Жденієво.