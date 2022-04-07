Укр

Картины, снегоходы и квадроциклы: полиция арестовала активы жены Медведчука

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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"Все нажито непосильным трудом" Новость обновлена 07 апреля 2022, 17:51
"Все нажито непосильным трудом"

Готовятся также ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество

В Украине арестованы активы компании, конечным бенефициаром которого является Оксана Марченко — супруга кума путина Виктора Медведчука, скандального нардепа от партии ОПЗЖ, деятельность которой была приостановлена в Украине совсем недавно.

Об аресте сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

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Отмечается, что правоохранителями были проведены обыски по местам нахождения недвижимости, зарегистрированной на вышеупомянутую компанию, в частности на даче Медведчука "Медвежья дубрава". Изъяты более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.

Кроме того, суд удовлетворил арест семи квартир и двух имущественных комплексов. На имущество планируется наложить арест, а денежные средства, полученные от их реализации, могут быть использованы для нужд Вооруженных сил Украины и восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

Напомним, что начало российского вторжения в Украину ознаменовалось бегством Медведчука из-под стражи. Одиозный кум диктатора путина находился в своем доме под домашним арестом.

Недавно украинским журналистам удалось раздобыть кадры брошенного дворца Медведчука под Киевом в Пуще-Водице. Отмечается, что на территории дворца находится копия настоящей железнодорожной станции, на которой есть часы, скамейки для ожидания и вывеска с надписью "Дальняя".

Позже появились фото не менее роскошного особняка политика на Закарпатье, в курортном поселке Ждениево.

Теги:
#Арест #Имущество #Оксана Марченко #Виктор Медведчук #Нацполиция Украины
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