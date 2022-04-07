Фото хлопчика біля могили мами в Бучі облетіло весь світ: що відомо про дитину та її сім’ю

З дитиною з Бучі, яка з’явилася на сторінках багатьох світових медіа, зараз усе гаразд, хлопчик разом зі своїм татом

Фотографія з 6-річним хлопчиком Владом біля могили своєї мами в Бучі, де російські військові влаштували жахливі звірства, облетіла весь світ. Як з’ясував "Телеграф", крім нього без мами залишилися старші сестра та брат.

Так, знімки братів – Влада й Вови – опублікували фотографи Rodrigo Abd та Narciso Contreras кілька днів тому. У ряді іноземних медіа вказувалося, що мати дітей загинула в Бучі нібито від "стресу і голоду", коли місто знаходилося під окупацією Росії. Називалося навіть її ім’я — Іра Танюк, проте, як нам вдалося дізнатися, воно виявилося хибним. Причина смерті також може бути іншою.

Знімок, що сколихнув мережу. Фото: Instagram/Abdrodrigo

Могили у Бучі доводиться робити прямо у дворах. Фото: Instagram/Narcisocontreras108

Дитина принесла до могили мами консерви. Фото: Instagram/Narcisocontreras108

Як свідчать дані у місцевих спільнотах у Facebook та інформація від мешканців Бучі, насправді загиблу звали Марина Наумець. Жінка працювала нянею у приватному дитячому центрі. На момент загибелі їй було 34 роки. Сиротами залишилися троє дітей – 13-річна Софія, 10-річний Володимир та 6-річний Владислав. За словами жителів, жінка не впоралася зі стресом на тлі військових дій і померла в укритті багатоквартирного будинку, про голод не йдеться. Можливо, не витримало серце.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Цій простій бучанській сім’ї довелося чимало натерпітися: сидіти у підвалі під обстрілами, а ще й зазнати смерті мами. Хоча ще недавно це була життєрадісна та безтурботна сім’я. У соцмережах Марини багато знімків із дітьми, і на кожному – посмішки, радісні емоції та обійми.

Читайте також: Категорія Київ Руїни від "руського міра" у Бучі: ексклюзивний репортаж про поховання та розбиті танки Вже котрий день після звільнення Бучі від російської окупації Україна разом з усім світом намагається відійти від жахів та звірства загарбників

Наразі діти перебувають під наглядом. З ними чоловік загиблої, тато молодшого сина (двоє старших дітей – від першого шлюбу жінки) Іван. Усім необхідним сім’ї допомагають волонтери й місцеві жителі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що геноцид українців у Бучі сколихнув світ. На звірства путінських військових відреагували США, ЄС, Ізраїль та багато інших країн. При цьому продовжують з’являтись нові свідоцтва про окупацію на Київщині. Так, мешканка Бучі розповіла, що російські окупанти розстрілювали мирних громадян просто так. Її сусіда військові рф вбили, хоча той підняв руки вгору, ніби здається. З’являється інформація про безліч зґвалтованих та спалених жертв, зокрема дітей.