"лавров - співучасник злочинів": Кулеба сказав, чи готовий знову з ним зустрічатися

Російський міністр виправдовує вбивства цивільних, які коїть їх армія в Україні.

Очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що його російський колега Сергій Лавров є співучасником усіх злочинів, які російська армія чинить на території України, адже він їх виправдовує. Попри це, Кулеба готовий зустрітися з Лавровим, щоб говорити про припинення війни.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це український міністр заявив на пресконференції за участю глав МЗС країн НАТО у Брюселі 7 квітня.

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Кулеба зазначив, що Лавров — це частина путінської системи, і він виправдовував бомбардування лікарні в Маріуполі, військові злочини в Бучі та інших містах, що робить його співучасником.

"Але я готовий зустрічатися, тому що він офіційна особа, і якщо це питання миру в Україні та припинення смертей, то я готовий зустрічатися з будь-ким…Я вже один раз з ним зустрічався в Анталії. У мене немає щодо нього якихось особливих почуттів, які б завадили мені з ним зустрітися знову, якщо це необхідно для припинення війни в Україні", — заявив Дмитро Кулеба під час виступу у Брюселі.

Однак, як зазначив глава МЗС України, всі коментарі Лаврова зараз спрямові на зрив переговорів, їх блокування, але аж ніяк не на продовження.

Нагадаємо, що попередній раунд переговорів між Росією та Україною відбувся 29 березня у Стамбулі. За результатами тригодинного спілкування було зроблено низку заяв – головне у матеріалі "Телеграфа".

По їх завершенню державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить, щоб переговори між Україною та Росією "рухалися ефективним чином".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Кремлі хочуть поставити під загрозу мирні переговори з Україною через те, що російській владі не сподобався український варіант мирних угод.