Військові злочини військ путіна в Україні офіційно визнали у США

Росіянам згадали обстріли мирних міст та знищення шкіл та лікарень

У США визнали, що росія після початку вторгнення до України вчиняє військові злочини в нашій країні.

Як повідомляє CNN, про це йдеться в офіційній заяві голови Держдепу США Ентоні Блінкена.

"Сьогодні я можу оголосити, що на підставі наявної інформації уряд США вважає, що російські військовослужбовці вчинили військові злочини в Україні", — сказав він, додавши, що такі висновки було зроблено після ретельного аналізу інформації, отриманої з державних джерел та від розвідки.

Зокрема, він повідомив, що росіяни невибірково обстрілювали мирні міста, а також навмисно обстрілювали об’єкти цивільної інфраструктури, включаючи школи, житлові будинки та лікарні. Окремо він вказав на факти обстрілу пологового будинку та театру в Маріуполі.

Посол США з особливих доручень у галузі глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак додала, що Вашингтон документуватиме факти скоєння злочинів російськими військовими, але зрештою міру покарання визначатиме суд.

Водночас вона не стала прямо відповідати чи відповідає кривавий диктатор володимир путін за дії своїх військ.

"Існують доктрини відповідно до міжнародного права та внутрішньодержавного права, які здатні дотягнутися до всього ланцюжка командування", — сказала Ван Шаак.

Вона також додала, що США продовжать відстежувати всі факти скоєння військових злочинів та ділитися інформацією з союзниками та профільними інститутами в міру потреби, а також буде надано підтримку Департаменту з військових злочинів Генпрокуратури України.

Як повідомлялося раніше, 16 березня Сенат США ухвалив резолюцію, якою визнав путіна військовим злочинцем.

17 березня президент США Джо Байден назвав путіна "кривавим диктатором і найчистішим головорізом, що веде аморальну війну проти народу України".