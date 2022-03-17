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Байден знайшов нові тверді слова для путіна (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Путіну знову дісталося від президента США Новина оновлена 17 березня 2022, 20:07
Путіну знову дісталося від президента США

Американський лідер вказав путіну на його військові злочини в Україні.

Президент США Джо Байден не тільки визнав російського колегу володимира путіна військовим злочинцем, але й назвав його кривавим диктатором та чистим головорізом.

Відповідне відео із заявою Байдена розповсюдили у Telegram-каналах, у тому числі російських.

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"Зараз Ірландія, Великобританія стоять проти кривавого диктатора, найчистішого головоріза, який веде аморальну війну проти народу України", — заявив американський лідер Джо Байден.

Варто зазначити, що днем раніше Джо Байден назвав російського диктатора володимира путіна "воєнним злочинцем". У Білому домі з цього приводу зазначили, що президент США говорив це від щирого серця й увесь світ бачив варварські дії, жахливі дії іноземного диктатора, які забирають життя мирних жителів України.

Нагадаємо, що 16 березня США виділили нашій країні озброєння для захисту неба. Мова про 9 тисяч протитанкових комплексів, 800 систем ППО, 20 мільйонів боєприпасів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США, показавши конгресменам страшні кадри наслідків російських бомбардувань. Крім того, у середу Туреччина запропонувала стати майданчиком для мирних переговорів між Києвом та Москвою.

Теги:
#Україна #США #Росія #Війна #Володимир Путін #Джо Байден
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