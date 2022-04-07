У США оцінили шанси України на перемогу у війні з росією: що кажуть у Пентагоні та Держдепі

І Пентагон, і Держдеп вважають, що Україна переможе у війні з росією

Американські військові та дипломати оптимістично для України оцінюють перспективи завершення розв’язаної росією війни.

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Так, у Міністерстві оборони США вважають, що Україна може виграти війну проти росії. Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, відповідаючи на запитання журналістів, сказав: "Звичайно вони (українці — ред.) можуть перемогти".

Він зазначив, що докази перемоги України у війні з росією можна побачити за результатами, які демонструють українські Збройні сили щодня.

"Абсолютно вони можуть перемогти", — наголосив Кірбі.

Своєю чергою державний секретар США Ентоні Блінкен висловився ще більш категорично, заявивши, що сценарію, за якого Україна програє війну з росією і втратить свою незалежність, не існує.

"Що таке успіх, що таке перемога? Це — домогтися збереження суверенітету та незалежності своєї країни. І не існує сценарію, за яким би цього не сталося з часом", — сказав Блінкен в інтерв’ю NBC, стенограму якого 6 квітня оприлюднив Держдеп США.

Він також висловив переконання, що наміри кремля шляхом розв’язаної війни ліквідувати суверенітет та незалежність України та підпорядкувати собі з самого початку були стратегічною помилкою.

"Але найпотужнішим фактором є те, що українці дали чітко зрозуміти, що не підпорядковуватимуться волі владимира путіна", — зазначив держсекретар США.

Як повідомлялося, раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі висловив переконання, що війна росії проти України триватиме не менше ніж кілька років.