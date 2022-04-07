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У США оцінили шанси України на перемогу у війні з росією: що кажуть у Пентагоні та Держдепі

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Українці вже доводять, що можуть перемогти росію, зазначають у США
Українці вже доводять, що можуть перемогти росію, зазначають у США

І Пентагон, і Держдеп вважають, що Україна переможе у війні з росією

Американські військові та дипломати оптимістично для України оцінюють перспективи завершення розв’язаної росією війни.

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Так, у Міністерстві оборони США вважають, що Україна може виграти війну проти росії. Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, відповідаючи на запитання журналістів, сказав: "Звичайно вони (українці — ред.) можуть перемогти".

Він зазначив, що докази перемоги України у війні з росією можна побачити за результатами, які демонструють українські Збройні сили щодня.

"Абсолютно вони можуть перемогти", — наголосив Кірбі.

Своєю чергою державний секретар США Ентоні Блінкен висловився ще більш категорично, заявивши, що сценарію, за якого Україна програє війну з росією і втратить свою незалежність, не існує.

"Що таке успіх, що таке перемога? Це — домогтися збереження суверенітету та незалежності своєї країни. І не існує сценарію, за яким би цього не сталося з часом", — сказав Блінкен в інтерв’ю NBC, стенограму якого 6 квітня оприлюднив Держдеп США.

Він також висловив переконання, що наміри кремля шляхом розв’язаної війни ліквідувати суверенітет та незалежність України та підпорядкувати собі з самого початку були стратегічною помилкою.

"Але найпотужнішим фактором є те, що українці дали чітко зрозуміти, що не підпорядковуватимуться волі владимира путіна", — зазначив держсекретар США.

Як повідомлялося, раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі висловив переконання, що війна росії проти України триватиме не менше ніж кілька років.

Теги:
#Україна #США #Росія #Війна #Прогноз
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