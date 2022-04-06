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Американський генерал зробив неприємний прогноз щодо війни в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Генерал Міллі Новина оновлена 06 квітня 2022, 10:17
Генерал Міллі

Генерал також оцінив загрозу росії для безпеки у світі

Війна росії з Україною не лише може затягтися на роки, а й збільшує ризик великого міжнародного конфлікту між великими державами.

Таку думку висловив генерал Марк Міллі, який обіймає посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Міллі вважає, що війна триватиме не менше ніж кілька років, і Україна, як і США, НАТО та інші союзники, які її підтримують, будуть у неї втягнуті. Про десятиліття генерал поки що не говорить.

Він також назвав вторгнення росії найбільш серйозною загрозою миру та безпеці в Європі і, ймовірно, у всьому світі за його більш ніж 40-річну кар’єру. Міллі зазначив, що росія продовжує загрожувати рівнем свого ядерного озброєння, а також демонструвала можливості у кібератаках.

Раніше "Телеграф" писав, що у росії збереглася частина міжнародної підтримки — у густонаселених, але менш розвинених державах.

Зазначимо, що в астрологів більш оптимістичний прогноз — передбачають закінчення конфлікту на початку осені або наприкінці, але з можливим періодом, аналогічним до холодної війни.

Теги:
#Україна #Війна #Прогноз
Генерал Міллі
Новини США
Американський генерал зробив неприємний прогноз щодо війни в Україні
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