Генерал також оцінив загрозу росії для безпеки у світі

Війна росії з Україною не лише може затягтися на роки, а й збільшує ризик великого міжнародного конфлікту між великими державами.

Таку думку висловив генерал Марк Міллі, який обіймає посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США.

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Міллі вважає, що війна триватиме не менше ніж кілька років, і Україна, як і США, НАТО та інші союзники, які її підтримують, будуть у неї втягнуті. Про десятиліття генерал поки що не говорить.

Він також назвав вторгнення росії найбільш серйозною загрозою миру та безпеці в Європі і, ймовірно, у всьому світі за його більш ніж 40-річну кар’єру. Міллі зазначив, що росія продовжує загрожувати рівнем свого ядерного озброєння, а також демонструвала можливості у кібератаках.

Раніше "Телеграф" писав, що у росії збереглася частина міжнародної підтримки — у густонаселених, але менш розвинених державах.

Зазначимо, що в астрологів більш оптимістичний прогноз — передбачають закінчення конфлікту на початку осені або наприкінці, але з можливим періодом, аналогічним до холодної війни.