Західні ЗМІ детально показали, скільки союзників у росії: карта

Чітка позиція "за" рф тільки у восьми країн

Європа, США та багато інших країн заходу різко засуджують росію за повномасштабне вторгнення в Україну та підтримують нашу країну. Але росія хоч і зазнала санкцій та остракізму серед розвинутих держав, все ще має прихильників на карті світу.

Наочну інфографіку з підтримки росії та України створили в The Economist. Вони розділили планету на зони — прозахідні, проукраїнські та нейтральні.

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Серед тих, хто висловився за підтримку росії — Венесуела, Куба, Нікарагуа, Еритрея, Білорусь, Сирія, М’янма та Північна Корея.

Карта підтримки та засудження Росії після вторгнення в Україну

Наголошується також, що Китай не висловлює прямого засудження режиму володимира путіна, а нейтральна Індія зацікавлена у російських енергоносіях.

Разом проти росії виступила 131 країна, переважно це високорозвинені і багаті держави, які контролюють 70% світового ВВП. При цьому рф часто підтримують у густонаселених регіонах, таких як Ефіопія та Пакистан.

Раніше "Телеграф" писав, що з багатьох країн Європи висилають російських дипломатів, а в Європарламенті висловлюються за позбавлення росії права вето в ООН після трагедії в Бучі.