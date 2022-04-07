Європарламент підтримав повну відмову від російських нафти та газу

Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою негайно запровадити ембарго на закупівлю енергоресурсів із рф

У резолюції, ухваленій у четвер, 7 квітня, депутати Європарламенту закликали до додаткових каральних заходів щодо росії, включаючи "негайне повне ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу".

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

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"За" проголосували 513 євродепутатів, "проти" – 22 парламентарії, ще 19 утрималися.

Водночас вони пропонують створити стратегію скасування санкцій проти рф, якщо вона відновить територіальну цілісність і суверенітет України та виведе свої війська.

У Європарламенті закликають виключити росію з G20 та інших міжнародних організацій, закрити російським суднам вхід до портів, відключити всі російські банки від SWIFT і заарештувати активи російських чиновників та олігархів, які повʼязані з режимом путіна.

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Нагадаємо, раніше з’являлася інформація про те, що новий пакет європейських санкцій може обмежити лізинг літаків, імпорт і експорт виробів зі сталі та предметів розкоші. Тим часом в Україні наголошують – цього замало, і головним санкційним ударом по країні-агресору має бути пряме ембарго на всі енергоресурси, чи непрямі заходи – закриття портів для товарів.