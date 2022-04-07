У РНБО "заспокоїли" українців щодо застосування хімічної зброї росією

В Україні є необхідні запаси ліків та антидотів на випадок необхідності лікувати велику кількість людей від наслідків хіматак

В українських містах медперсонал готовий до ліквідації наслідків можливого застосування хімзброї росією, крім того, у медичних закладах є необхідний запас ліків.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов у ефірі телемарафону єдиних українських новин.

За його словами, тиждень-півтора тому з’явилася інформація про те, що російські окупаційні війська могли застосувати хімічну зброю проти ЗСУ чи мирних міст.

Данилов додав, що після цього пройшли навчання медичного персоналу та підготовка лікарень до надходження великої кількості людей, які постраждали від хімічної атаки.

"Я можу заспокоїти — на сьогодні ті ліки, антидоти є в достатній кількості в наших лікарнях", — наголосив він.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що створюють план на випадок, якщо росіяни все ж таки зважаться на застосування бойових отруйних речовин.

"З огляду на невизначеність поточної ситуації немає жодних гарантій, що війна не погіршиться", — сказав директор європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге, передає Reuters.

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Як повідомлялося раніше, у Вашингтоні раніше заявили, що окупанти можуть провести операцію "під чужим прапором", щоб скинути відповідальність за застосування хімізброї на "українських націоналістів". У зв’язку з цим США передали Україні спеціальні засоби та матеріали на випадок, якщо така зброя буде використана.