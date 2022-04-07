В СНБО "успокоили" украинцев относительно применения химического оружия россией

В Украине есть необходимые запасы лекарств и антидотов на случай необходимости лечить большое количество людей от последствий химатак

В украинских городах медперсонал готов к ликвидации последствий возможного применения химоружия россией, кроме того в медицинских учреждениях есть необходимый запас лекарств.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона единых украинских новостей.

По его словам, неделю-полторы назад появилась информация о том, что российские оккупационные войска могли применить химическое оружие против ВСУ или мирных городов.

Данилов добавил, что после этого прошли учения медицинского персонала и подготовка больниц к поступлению большого количества людей, пострадавших от химической атаки.

"Я могу успокоить – на сегодняшний день те лекарства, антидоты есть в достаточном количестве в наших больницах", — подчеркнул он.

Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что создают план на случай, если россияне все же решатся на применение боевых отравляющих веществ.

"Учитывая неопределенность текущей ситуации, нет никаких гарантий, что война не усугубится", — сказал директор европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге, передает Reuters.

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Как сообщалось ранее, в Вашингтоне ранее заявили, что оккупанты могут провести операцию "под чужим флагом", чтобы скинуть ответственность за применение химоружия на "украинских националистов". В связи с этим США передали Украине специальные средства и материалы на случай если такое оружие будет использовано.