США передали Україні захисні засоби від хімічної зброї

У США стурбовані можливістю застосування росією хімічної та біологічної зброї

США вирішили передати Україні засоби захисту від хімічної зброї після інформації, що з’явилася, що росіяни можуть її застосувати під час вторгнення в нашу країну.

Як повідомляє Reuters, про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що Сполучені штати передадуть Україні рятувальні засоби та матеріали на випадок, якщо росія спробує розгорнути хімічну чи біологічну зброю.

Псакі зазначила, що наразі такі попередження надходять як від США, так і інших країн-партнерів.

Крім того, вона зазначає, що окупанти можуть провести операцію "під чужим прапором", щоб звинуватити в цьому Україну або пояснити необхідність застосування таких озброєнь.

Як повідомлялося раніше, 24 березня в РНБО заявили, що російські канали розповсюджують інформацію про те, що нібито в Україні діють секретні лабораторії, в яких створюється хімзброя. Це вони пов’язали з тим, що росія проводить підготовку свого населення до того, що така зброя буде застосована.

Варто зазначити, що росіяни вже двічі ставили мешканців українських міст під загрозу отруєння отруйними речовинами. Так 21 березня стало відомо про те, що через попадання російського снаряда стався витік аміаку на хімзаводі в Сумах.

А 23 березня обстрілами було пошкоджено ємність з аміаком на хімзаводі у Чернігові.