Британія відправить Україні броньовані автомобілі: як вони можуть допомогти ЗСУ

Броньовані патрульні машини допоможуть здійснювати рейди на контрольовану росією територію.

Велика Британія збільшує допомогу Україні, вважаючи, що наступні три тижні будуть вирішальними для визначення результату російсько-української війни. Так, Міністерство оборони планує відправити в Україну броньовані автомобілі типу Mastiff та Jackal.

Як повідомляє The Times, бронетехніка допоможе українським силам просуватися далі у російські рубежі.

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Зазначимо, що Mastiff — це важкоброньована патрульна машина повного приводу, може перевозити вісім військовослужбовців плюс два члени екіпажу. Автомобіль підходить для дорожнього патрулювання та колон. Має максимальну швидкість 90 км/год, озброєний новітніми системами зброї, включаючи 7,62-мм кулемет загального призначення, 12,7-мм великокаліберний кулемет або 40-мм автоматичний гранатомет.

Автомобілі типу Jackal можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.

Видання зазначає, що подальша підтримка Великої Британії включає протитанкові та зенітні ракети. Також повідомляється, що британські війська будуть відправлені до сусідньої з Україною країни для проведення навчань.

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Нагадаємо, раніше Велика Британія разом із союзниками вирішила надати Україні більше летального озброєння, щоб захищатися від російських окупантів.

Також Велика Британія передала Україні першу партію зенітно-ракетних установок Starstreak та провела навчання щодо їх використання.