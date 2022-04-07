Рус

Британія відправить Україні броньовані автомобілі: як вони можуть допомогти ЗСУ

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1247
Mastiff Новина оновлена 07 квітня 2022, 10:31
Mastiff

Броньовані патрульні машини допоможуть здійснювати рейди на контрольовану росією територію.

Велика Британія збільшує допомогу Україні, вважаючи, що наступні три тижні будуть вирішальними для визначення результату російсько-української війни. Так, Міністерство оборони планує відправити в Україну броньовані автомобілі типу Mastiff та Jackal.

Як повідомляє The Times, бронетехніка допоможе українським силам просуватися далі у російські рубежі.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Зазначимо, що Mastiff — це важкоброньована патрульна машина повного приводу, може перевозити вісім військовослужбовців плюс два члени екіпажу. Автомобіль підходить для дорожнього патрулювання та колон. Має максимальну швидкість 90 км/год, озброєний новітніми системами зброї, включаючи 7,62-мм кулемет загального призначення, 12,7-мм великокаліберний кулемет або 40-мм автоматичний гранатомет.

Автомобілі типу Jackal можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.

Видання зазначає, що подальша підтримка Великої Британії включає протитанкові та зенітні ракети. Також повідомляється, що британські війська будуть відправлені до сусідньої з Україною країни для проведення навчань.

Нагадаємо, раніше Велика Британія разом із союзниками вирішила надати Україні більше летального озброєння, щоб захищатися від російських окупантів.

Також Велика Британія передала Україні першу партію зенітно-ракетних установок Starstreak та провела навчання щодо їх використання.

Теги:
#Велика Британія #Росія #Бронемашини #ЗСУ
Німеччина є основним імпортером російського вугілля до ЄС
Світ
Євросоюз відмовиться від російського вугілля, але не зараз: Reuters озвучило терміни
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Німеччина є основним імпортером російського вугілля до ЄС
Євросоюз відмовиться від російського вугілля, але не зараз: Reuters озвучило терміни
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович
Чому влада не сказала українцям, що вторгнення буде точно: Арестович дав пояснення
Дата публікації
Категорія
Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 збройних сил рф
Окупанти не досягли повного панування в повітрі: що вони готують зараз
Дата публікації
Категорія
В Америці готові допомогти Україні по-новому
США використають проти росії тактику, яку востаннє застосовували проти Гітлера
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 7 квітня
Війна — день 43: росія продовжує атакувати Україну та вбивати українців, але зазнає втрат від ЗСУ та отримує нові санкції