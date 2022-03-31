Рус

Велика Британія надасть Україні ще більше летального озброєння: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
469
Велика Британія підтримує ЗСУ Новина оновлена 31 березня 2022, 22:13
Велика Британія підтримує ЗСУ

Лондон провів спеціальну донорську конференцію, щоб надати Україні ще більше озброєння.

Велика Британія разом із союзниками вирішила надати України більше летального озброєння, щоб захищатися від російських окупантів, які 36 днів поспіль завдають ударів по українських містах.

Як передає The Guardian, з такою заявою виступи міністр оборони Британії Бен Воллес.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

За його словами, Україна найближчим часом отримає від Великої Британії системи повітряної і берегової охорони, артилерію більшої дальності, засоби протидії бронетехніці. Крім того, буде забезпечена широка підготовка і матеріально-технічна підтримка ЗСУ.

Воллес зазначив, що таке рішення про допомогу Україні підтримали на конференції "донорів", яку 31 березня провели у Великій Британії для мобілізації більшої кількості летальної зброї.

"Сьогоднішня донорська конференція демонструє рішучість міжнародної спільноти підтримати Україну перед лицем незаконного і неспровокованого вторгнення путіна і росії. Ми посилюємо нашу координацію, щоб посилити цю військову підтримку і забезпечити посилення ЗСУ", — глава Мінборони Великої Британії.

Варто зазначити, що британська влада скептично налаштована щодо україно-російських переговорів, адже не бачить готовності Путіна завершити війну мирною угодою. Також Лондон заявив, що навіть у разі припинення вогню з боку РФ з неї не зніматимуть запроваджених санкцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, 27 березня Велика Британія передала Україні першу партію зенітно-ракетних установок Starstreak, а також провела навчання щодо їх використання.

Теги:
#Україна #Велика Британія #Росія #Зброя #Війна
Ан-124-100 "Руслан"
Україна
Україна завдала удару по росії на 24 мільярди гривень
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ан-124-100 "Руслан"
Україна завдала удару по росії на 24 мільярди гривень
Дата публікації
Категорія
Черговий випад путіна проти європарламентарів не вдався
Як у приказці про їжака та дупу: Кремль відзначився новими санкціями проти ЄС та насмішив мережу
Дата публікації
Категорія
Ахметов та Зеленський
Війна помирила Ахметова з Зеленським: про що олігарх розповів Bloomberg
Дата публікації
Категорія
ЗСУ звільнили два населені пункти на Чернігівщині
У ворога відбито ще два населені пункти: ЗСУ показали фото
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 31 березня
Війна — день 36: росія продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці, але не припиняє обстрілювати міста України