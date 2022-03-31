Велика Британія надасть Україні ще більше летального озброєння: подробиці

Лондон провів спеціальну донорську конференцію, щоб надати Україні ще більше озброєння.

Велика Британія разом із союзниками вирішила надати України більше летального озброєння, щоб захищатися від російських окупантів, які 36 днів поспіль завдають ударів по українських містах.

Як передає The Guardian, з такою заявою виступи міністр оборони Британії Бен Воллес.

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За його словами, Україна найближчим часом отримає від Великої Британії системи повітряної і берегової охорони, артилерію більшої дальності, засоби протидії бронетехніці. Крім того, буде забезпечена широка підготовка і матеріально-технічна підтримка ЗСУ.

Воллес зазначив, що таке рішення про допомогу Україні підтримали на конференції "донорів", яку 31 березня провели у Великій Британії для мобілізації більшої кількості летальної зброї.

"Сьогоднішня донорська конференція демонструє рішучість міжнародної спільноти підтримати Україну перед лицем незаконного і неспровокованого вторгнення путіна і росії. Ми посилюємо нашу координацію, щоб посилити цю військову підтримку і забезпечити посилення ЗСУ", — глава Мінборони Великої Британії.

Варто зазначити, що британська влада скептично налаштована щодо україно-російських переговорів, адже не бачить готовності Путіна завершити війну мирною угодою. Також Лондон заявив, що навіть у разі припинення вогню з боку РФ з неї не зніматимуть запроваджених санкцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, 27 березня Велика Британія передала Україні першу партію зенітно-ракетних установок Starstreak, а також провела навчання щодо їх використання.