Великобританія передала Україні нову зброю: що відомо

Нові британські комплекси ППО Starstreak вже розгорнуті в Україні

Великобританія передала Україні першу партію зенітно-ракетних установок Starstreak, а також провела навчання українських розрахунків, які ними користуватимуться.

Про це розповів в інтерв’ю The Mail Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес.

За його словами, перші українські підрозділи, навчені використанню цих комплексів ППО, вже розгорнуті в Україні та виконують свої обов'язки.

Уоллес каже, що тим самим його країна робить більше за інших, щоб допомогти українським військовим у протистоянні російському вторгненню.

Водночас він пояснив, що чим більш передове озброєння передаватиметься Україні, тим складніше навчити військових ефективно застосовувати його.

"Просто передати британські танки не вийде, це так не спрацює", — зазначив Уоллес і додав, що саме тому основні зусилля союзників спрямовані на пошук радянського і російського озброєння, яке залишилося в Європі, і яким українці вже вміють користуватися.

Як відомо, комплекси Starstreak були прийняті на озброєння Британії у 1997 році. Особливістю цих ракет є те, що після запуску вони можуть розігнатися до швидкості понад 3 махи (близько 4500 кілометрів на годину), що робить їх найшвидшими ракетами класу "земля-повітря" малої дальності.

Як повідомлялося раніше, 24 березня уряд Британії повідомив про рішення виділити для ЗСУ ще 6 тисяч протитанкових та фугасних ракет, а також виділити на допомогу українським захисникам додатково 33 мільйони доларів.