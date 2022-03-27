Великобритания передала Украине новое оружие: что известно

Новейшие британские комплексы ПВО Starstreak уже развернуты в Украине

Великобритания передала Украине первую партию зенитно-ракетных установок Starstreak, а также провела обучение украинских расчетов, которые будут ними пользоваться.

Об этом рассказал в интервью The Mail министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

По его словам первые украинские подразделения, обученные использованию этих комплексов ПВО уже развернуты в Украине и выполняют свои обязательства.

Уоллес говорит, что тем самым его страна делает больше других, чтобы помочь украинским военным в противостоянии российскому вторжению.

Вместе с тем, он объяснил, что чем более передовое вооружение будет передаваться Украине, тем сложнее обучить военных эффективно его применять.

"Просто передать британские танки не выйдет, это так не сработает", — отметил Уоллес и добавил, что именно поэтому основные усилия союзников направлены на поиск оставшегося в Европе советского и российского вооружения, которым украинцы уже умеют пользоваться.

Как известно, комплексы Starstreak были приняты на вооружение Британии в 1997 году. Особенностью этих ракет является то, что после запуска они могут разогнаться до скорости свыше 3 Махов (около 4500 километров в час), что делает их самими быстрыми ракетами класса "земля-воздух" малой дальности.

Как сообщалось ранее, 24 марта правительство Британии сообщило о решении выделить для ВСУ еще 6 тысяч противотанковых и фугасных ракет, а также выделить на помощь украинским защитникам дополнительно 33 миллиона долларов.