Великобритания поможет Украине закрыть небо: что получат ВСУ

Небо над Украиной станет для оккупантов еще более опасным

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна не будет закрывать небо над Украиной, которая противостоит российскому вторжению, но отметил, что этому есть альтернатива.

Об этом пишет BBC.

Во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе Уоллес подтвердил, что Украине будут переданы зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

"Мы их поставляем. Они отправятся на театр военных действий", — отметил он.

Он не стал уточнять, сколько этих комплексов будут переданы на нужды ВСУ и как будет проходить процесс обучения украинских защитников. Вместе с тем он указал, что Великобритания уже передала 4 тысячи единиц противотанкового вооружения.

Ракеты Starstreak были приняты на вооружение армии королевства в 1997 году в качестве замены зенитному комплексу Javelin S15 (не путать с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin). Ее особенностью является то, что после запуска она может разогнаться до скорости свыше 3 Махов (около 4500 километров в час), что делает ее самой быстрой ракетой класса "земля-воздух" малой дальности. Перед попаданием она разделяется на три части, чтобы увеличить вероятность поражения цели и причиненный ей ущерб.

Starstreak

Как сообщалось ранее, США тоже решили помочь Украине закрыть небо и передали дополнительно 800 комплексов Stinger, а также огромное количество боеприпасов к минометам и стрелковому оружию и 9000 гранатометов различных систем, включая 2 тысячи "Джавелинов".