Британия даст ВСУ больше противотанкового и фугасного вооружения: детали

Британия готовит новую партию оружия на нужды ВСУ

Правительство Великобритании готовит еще один пакет военной помощи для Украины, которая уже месяц отражает вторжение российских войск.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз Даунинг-стрит.

Сообщается, что Соединенное Королевство выделит для украинских военных еще 6000 гранатометов для запуска противотанковых и фугасных ракет, а также 33 миллиона долларов США.

Кроме того, правительство страны собирается потратить 5,5 миллиона долларов США на борьбу с российской дезинформацией в Украине и на поддержку следователей Международного уголовного суда, которые занимаются расследованием российских военных преступлений.

"Украинский народ проявил необычайную смелость и стойкость в защите своей родины перед лицом ничем не спровоцированного нападения", — сообщил премьер Великобритании Борис Джонсон и добавил, что российский кровавый диктатор владимир путин "уже терпит поражение".

Вместе с тем он добавил, что его страна не будет стоять в стороне и продолжит оказывать помощь украинским защитникам.

"Мы можем поддерживать пламя свободы в Украине или рискуем погасить его в Европе и мире", — отметил он.

Как известно, Британия уже передала Украине около 4 тысяч гранатометов NLAW, которые уже успели продемонстрировать свою эффективность в борьбе с российскими танками и бронетехникой.

Как сообщалось ранее, Европейский союз решил удвоить финансовую помощь ВСУ и выделил нашей стране еще 500 миллионов евро в добавку к 500 миллионам, которые были выделены ранее.